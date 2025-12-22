プロ野球・巨人のリチャード選手と浅野翔吾選手が日本テレビ「有吉ゼミ」のチャレンジグルメに挑戦しました。 2選手が挑戦したのはうどん500gに「タンミョン」と呼ばれる春雨400ｇをベースとして、和牛ハンバーグ500gや和牛肩ロース500g、和牛サーロイン200gなどが“ギガ盛り”となった「すき焼き鍋うどん」3.4キロ。 挑戦前夜から何から食べるのが一番いいのかを考えていたという浅野選手に、「肉ならいくらでも食べられます」と