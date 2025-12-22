松屋フーズは2025年12月29日17:00〜2026年1月5日8:59の期間で、松屋公式オンラインショップにて「2026年懸賞付き福袋」をおまけ付きで販売する。2026年懸賞付き福袋「2026年懸賞付きグルメ福袋14種27食」(6,390円)は単品合計価格17,220円のところ、62%OFFで1食あたり237円の価格で販売。同商品は、不動の人気No.1、シリーズ累計1億食突破のプレミアム仕様牛めしの具をはじめ、伝説のオリジナルカレー、今年の新商品、店舗で大人気