日本代表ＭＦ久保建英（２４）が、スペイン１部レアル・ソシエダードに今後も在籍し続ける可能性に言及した。スペインメディア「フィジャヘス・コム」は、同国紙「エル・ディアリオ・バスコ」のインタビューを引用。久保は２０２９年夏まで契約を残していることを念頭に「いまのところここにいる。以前もそう言ってきた。今夏に他のチームに行く機会があったが、残留した。長期契約を結んでいる選手の場合、クラブが望むのであ