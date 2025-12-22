【モデルプレス＝2025/12/22】TBSアナウンサーの近藤夏子が12月22日、自身のInstagramを更新。上品なコーディネート姿を公開した。【写真】29歳TBSアナ「2週間ぶりくらいにメイクした」産休中の麗しい姿◆近藤夏子アナ、美肩のぞくファッションコーデ披露近藤アナは「久しぶりにメイクした日」と記し、微笑みを浮かべたソロショットを投稿。上品な光沢のあるダークグリーンの洋服を着用し、片方の肩部が開いたワンショルダーからは