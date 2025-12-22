福岡市の結婚式場で開かれた披露宴でノロウイルスの食中毒が発生し、保健所は22日午後から72時間の営業停止処分を発表しました。福岡市によりますと、13日に福岡市中央区のHilltop Resort YAMANOUE WEDDINGで開かれた結婚披露宴で、1グループ93人のうち20代から60代までの19人が、翌日午前8時半ごろから下痢、嘔吐、発熱などの症状を訴えました。このうち12人が医療機関を受診し、うち20代の男性1人が一時、入院しました。全