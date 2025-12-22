クリスマスイブとクリスマスは広く雨で雪が降るのは北海道の一部に限られる。26日(金)は上空の寒気が日本を覆って北日本や西日本の所々で雪。平地でも積雪の恐れ。12月最後の土日は全国的に真冬の寒さ。防寒をしっかり。24日(水)クリスマスイブと25日(木)クリスマスで激しい寒暖差2025年のクリスマスは雨具が必要になりそうです。クリスマスイブの24日(水)は低気圧や前線が本州付近に近づくため、各地で雨が降るでしょう。本州付近