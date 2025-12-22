2025年12月19日、中国の大手テクノロジー企業であるAlibabaのAIモデルであるQwenシリーズに、画像を複数のRGBAレイヤーに分解できるAIモデル「Qwen-Image-Layered」が新たに登場しました。Qwen-Image-Layered: Layered Decomposition for Inherent Editablityhttps://qwen.ai/blog?id=qwen-image-layered🎨 Qwen-Image-Layered is LIVE - native image decomposition, fully open-sourced!✨ Why it stands out✅