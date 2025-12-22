2026年3月10日より配信される、Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2「INTO THE GRANDLINE」。12月20・21日に幕張メッセで開催された［ジャンプフェスタ 2026］『ONE PIECE』スーパーステージにて、本作の吹替声優として、トニートニー・チョッパー役は大谷育江、ミス・オールサンデー役は山口由里子が務めることが発表。併せて、各国のチョッパー役声優が声を吹き込む姿を映した特別映像も解禁された。【動画】各国のチ