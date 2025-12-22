『ミラノ・コルティナ2026冬季五輪』（日本テレビ系）のメインキャスターをプロフィギュアスケーターの荒川静香、スペシャルキャスターを櫻井翔が務めることが決定した。荒川と櫻井はバンクーバー五輪から5大会連続のタッグとなる。【写真】激変が話題の元フィギュアスケート選手たち「信じられない」「言葉が出ない」と反響2026年2月6日から2月22日まで、第25回冬季オリンピック競技大会がイタリアのミラノ・コルティナダン