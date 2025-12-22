美村里江が、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）に出演。漆黒のドレスを身にまとい、物語をかき乱す謎の女「ザ・レディ」を演じる。あわせて、新章ビジュアルも解禁された。【写真】美村里江ふんする「ザ・レディ」仮面ライダーシリーズ史上初となる、胸に巻く革新的な変身ベルト＝“ゼッツドライバー”が発表されるやいなや注目を集め、現実と夢が交錯する前代未聞の世界観が反響を呼んでいる本作。9月7日