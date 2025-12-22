舞台オリジナルの「男子プリキュア」で話題を呼んだ『Dancing☆Starプリキュア』The Stage（通称：ぼくプリ）のクライマックスとなる第3弾公演が12月21日に千秋楽を迎えた。その千秋楽公演にて、ライブイベント『Dancing☆Starプリキュア』The Stage PARTY（通称・「ぼくプリPARTY」）が、2026年8月に東京にて開催されることが解禁。併せて、告知ムービーが公開された。【動画】ライブイベント『Dancing☆Starプリキュア』The St