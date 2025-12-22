ドジャース・大谷翔平投手がブランドアンバサダーを務める「ＢＯＳＳ」の公式ＳＮＳに登場した。２２日までに「ＢＯＳＳ」、大谷、韓国の１３人組グループ「ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ」で統括リーダーを務めるＳ．ＣＯＵＰＳ（エスクプス）のインスタグラム３アカウントの共同投稿が公開された。動画内では、大谷がＳ．ＣＯＵＰＳからのギフトを開封する様子が公開された。大谷は、白いクマのぬいぐるみを受け取り「Ｉｔ’ｓｃｕ