俳優の中村ゆり（43）が22日、大阪・扇町の関西テレビ本社で俳優・歌手の草なぎ剛が主演するカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』（毎週月曜後10：00）の最終回がきょう放送されるのに先立って行われた取材会に出席。共演した元宝塚歌劇団月組トップスター・月城かなと（34）との撮影現場でのやり取りを明かした。【全身ショット】爽やか…！明るい笑顔を見せる中村ゆり本作は