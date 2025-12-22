12月6日深夜3時半、FIFAワールドカップ2026（以下、W杯）の組み合わせ抽選会が行われ、日本はオランダ、チュニジア、そして「欧州プレーオフ勝者」と同組に入った。史上最強と称される日本代表への期待が高まる中で、視聴者の間でとりわけ話題となったのは、いつまでも続く“前座”だ。深夜1時半から始まった長丁場の中継に、SNSでは「早くクジ引け」や「まだ始まらない」と嘆く声も多く見られた。週末とはいえ、時差があるゆ