元メガバンク行員の金融ライター、渡辺智です。筆者はメガバンクに11年間勤めた経験があり、FP1級の知識を活かして5000人以上のお金に関するコンサルを行ってきました。 「2000万円あれば、老後は何とかなる」“老後2000万円問題”が取沙汰されて以来、多くの人がそう思っているのではないでしょうか？実際、私も銀行員としてそう口にしてきました。ですが、ある日その2000万円を元手に、さらに増やそうとした顧客が、静かに、そし