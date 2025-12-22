円安、物価高、政情不安……混迷を極める現代の日本。先行きが予測できないなか、せめて幸運だけは引き寄せたいと思う人も少なくないだろう。しかし、結局何をすれば「運のいい人」になれるのか。そこで、裏社会事情とギャンブルに通じ「運」の仕組みを見つめてきたZ李と、スピリチュアルに精通するオカルト研究家・角由紀子が徹底討論。「運を引き寄せる人」と「運に見放される人」の差はどこにあるのか？ーー対談をする前に、角