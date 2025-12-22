横綱・豊昇龍のドキュメンタリー番組『今どきの相撲部屋〜横綱・豊昇龍の素顔〜』が23日午後8時から、BS日テレで放送される。ダウン症の“弟”との約束や、ライバル・大の里との対決時の心境を明かす。【場面カット】激しそう…立浪部屋の稽古の様子15歳で単身モンゴルから来日し、横綱まで上り詰めた豊昇龍。その日々を支えたのは、彼が「日本のお父さん、お母さん、弟」と呼ぶ久保田家の存在だった。特に、ダウン症の輝哉(