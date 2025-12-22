―［連載『孤独のファイナル弁当』］― 『孤独のグルメ』原作者で、弁当大好きな久住昌之が「人生最後に食べたい弁当」を追い求めるグルメエッセイ。今回『孤独のファイナル弁当』として取り上げるのはスーパーで目に留まった『かんぴょう巻（6巻）』。しみじみした佇まいの伝統的巻き寿司を、自宅で食べてみることに。果たして、お味はいかに？◆孤独のファイナル弁当 vol.07 「かんぴょう巻（6巻）」スーパーで弁当コーナーを