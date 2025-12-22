県立校に盗撮カメラの探知機を配備する費用を盛り込む補正予算案を可決した三重県議会＝22日午前名古屋市の教員らが女児を盗撮し、交流サイト（SNS）で画像を共有したとされる事件を受け、三重県議会は22日、盗撮カメラの探知機を高校や特別支援学校などの全県立校に計75台配備する費用を盛り込んだ2025年度補正予算案を可決した。県教育委員会によると、探知機は目視で発見するのが難しい小型カメラの電磁波を捉えることができ