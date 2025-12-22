滋賀県民栄誉賞を受賞し、表彰状を手にする大阪大の坂口志文特任教授。右は三日月大造知事＝22日午前、県庁滋賀県は22日、今年のノーベル生理学・医学賞を受賞した坂口志文大阪大特任教授（74）に県民栄誉賞を贈呈した。坂口さんは記者会見で「栄誉を頂きありがたい」と謝意を述べた上で、次世代に「自分のネットワークに知識が落ち着くと、自分なりの網ができ、知識が整理して受け取れる。焦らずじっくり自分の世界を築いて」と