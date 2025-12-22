「２０２５ハッピークリスマスカップ」（２２日、宮島）開催３日目の宮島ボートは朝から強い北風が吹き荒れ、２Ｒから安定板を装着。３Ｒで満潮となり前半レースは水位が高くホームは強い追い風だが、ガンガンまくりが決まりダッシュ勢の猛攻が止まらなかった。そんな中、４Ｒで高村諒（２３）＝滋賀・１３６期・Ｂ２＝が６コースからまくり差しで勝利。今節のシリーズリーダーである重成一人（香川）の猛追を振り切り１着ゴー