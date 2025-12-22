年末年始の空の便の予約状況が発表され、去年に引き続きハワイ便が好調です。今月26日から来月4日までの年末年始期間の予約数について、全日空は国内線でおよそ147万人、国際線でおよそ27万人に上り、いずれも前の年を上回っています。国際線では、特にハワイ便がおよそ2万5000人と、年末年始期間としては、これまでで最も多くなっています。また日本航空は、国内線でおよそ103万人、国際線でおよそ22万人に上りハワイ便のほか、北