元NMB48の渋谷凪咲（29）がMBSテレビの特番「大みそかだよ！渋谷凪咲の関西お天気LIVE2025」（31日午前8時、関西ローカル）に生出演する。昨年に続き、渋谷がMCを務める大みそかの生放送特番。大阪・関西万博や阪神タイガースのリーグ優勝など、関西発の話題のニュースがめじろ押しだった2025年を“お天気目線”で振り返る。渋谷は今年を「新しいことにたくさん挑戦させていただきました。楽しかったです。バラエティーも頑張りた