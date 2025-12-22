Hey! Say! JUMPの山田涼介が12月21日、自身のInstagramを更新。ライブ終わりに1人で飲むほろ酔い写真を投稿している。 （関連：【写真】山田涼介、パジャマ姿でリラックスしたほろ酔いショット「可愛すぎて保護したい」「顔真っ赤」） Hey! Say! JUMPは12月から年明けにかけて、福岡、愛知、東京、大阪の4都市を巡るツアー『Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say』を開催中。12月20・21日開催の愛知県・バンテ