打つ姿はまるで岡本？ダルベックはメジャー通算47発の打力が期待されている(C)Getty Images巨人は12月22日、新外国人としてボビー・ダルベックと契約合意したと発表した。190センチ、102キロの大型内野手はアリゾナ大から2016年ドラフト4巡目（全体118位）でレッドソックスに入団。19年に開催された「プレミア12」には米国代表として出場、一塁を守った。【動画】ジャイアンツの未来は明るい！19歳の石塚裕惺の逆方向弾をチェ