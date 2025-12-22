文科省などが入る庁舎＝東京・霞が関公立中学校の部活動を地域のスポーツ、文化芸術団体に委ねる地域展開（地域移行）に関し、文部科学省は22日、改革推進に向けた新たな指針を策定した。受け皿となるクラブ活動に対する認定制度を設けて安全、安心な環境を担保することなどが柱。懸案である指導者の確保や保護者負担の軽減に関し、国の関与も明記した。主に休日の取り組みを進めてきた2023年度からの「改革推進期間」に続き、