ＮＭＢ４８を２３日に卒業する川上千尋が２２日、大阪市内で舞台「私立探偵濱マイク―罠―ＴＨＥＴＲＡＰ」大阪公演（来年３月１４日、１５日・ＣＯＯＬＪＡＰＡＮＰＡＲＫＯＳＡＫＡＴＴホール）に向けた取材会に出席した。川上が演じるのは佐藤流司演じる濱マイクの恋人・百合子役。映画では声が出せない障害を抱えた女性として描かれており、川上は「まだ想像の面でしかわからないんですけど、例えば歌やお