「フィギュアスケート・メダリスト・オン・アイス」（２２日、国立代々木競技場）全日本選手権、ジュニアらの上位選手によるアイスショーが行われた。トリプルアクセルを決めるなどの好演技でジュニアながら女子６位に入った岡万佑子（１６）＝木下アカデミー＝は、鮮やかな黄色のノースリーブ衣装で競技とは一転髪を下ろしたスタイルで登場。エキシビション演目「ＣｉｔｙｏｆＳｔａｒｓ」を演技。長い手足、柔軟性を生