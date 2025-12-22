カジュアル衣料品店「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングは２２日、２０２６年春に入社する日本の新卒社員の初任給を、現行の３３万円から３７万円に引き上げると発表した。出店を加速している海外で活躍できる人材の確保につなげる考えだ。対象は来春に入社予定の新卒社員約４８０人のうち、海外を含めた転勤がある職種。年収ベースでは現行の５２６万円から約１２％増の約５９０万円となり、さらに残業代などの手当