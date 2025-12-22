「薄皮餃子専門 渋谷餃子」は、2025年12月24日（水）に、イベント「渋谷餃子の日」を追加開催する。看板メニューの「焼餃子」「水餃子」「揚餃子」が特別価格で提供されるという。※渋谷餃子公式LINEの「LINE友だち」限定サービス焼餃子・揚餃子・水餃子いずれか1皿100円で提供「餃子を囲んで、楽しいひとときを。」がコンセプトの「渋谷餃子」。同店の代名詞の薄皮餃子は、肉と野菜をふんだんに使用した特選の餡を、独自開発の薄