香川県庁 日本緑化センターが実施した2025年度の樹木医資格審査で、香川県園芸総合センターに勤務する松本英治さんが合格しました。これで香川県の樹木医は28人になりました。 2025年度の樹木医資格審査には全国から580人の応募があり、松本さんは合格者94人という「狭き門」を突破しました。 樹木医は、巨樹・古木を含む樹木の診断や治療、樹木の保護に関する知識の普及や指導を行う専門家です。日本緑化セ