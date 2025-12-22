女優・橋本マナミ（41）が22日、自身のインスタグラムを更新。高校の同級生という歌舞伎俳優との2ショットを投稿した。橋本は「高校の同級生、尾上松也くんと渡辺えりさん70歳コンサートにて」と書き出し、歌舞伎俳優の尾上松也との2ショットを公開。「相変わらずトークもキレキレ面白い同級生でしたますます役者として存在感を増してきて尊敬です」とつづった。橋本と尾上は堀越高校出身。現在も親交は続いているよう