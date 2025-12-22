プリンが好き。でも、今日は少し違う甘さを楽しみたい。そんな気分に寄り添う新作が、スナックミーから登場しました。フランスの伝統菓子「フラン」をヒントに生まれた『プリン好きに届けたい焼きタルト』は、焼き菓子でありながらプリンのようなやさしい味わいが魅力。温度によって食感や香りが変わるため、ひとつで何通りもの楽しみ方ができるのもポイントです♪ プリンみたいなやさしい焼きタルト タルト生地の中に卵