カブスの鈴木誠也外野手（31）の妻で元新体操日本代表のキャスター・畠山愛理（31）が22日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。プライベートショットを披露した。畠山はストーリーズに、お気に入りの絵本を手にする息子の写真を投稿。「『ペンギンゆうゆよるのすいえいたいかい』大切なことを、可愛らしいタッチの絵とともに教えてくれる絵本です私自身も新体操を始めたばかりの頃感じていた気持ちと重なる部分があ