元乃木坂46のメンバーで俳優の堀未央奈（29）が22日、2026年2月に開催される『第6回全国大学対校男女混合駅伝』の大会アンバサダーに就任することが決まり、大阪・扇町のカンテレ本社で開かれた就任会見に出席した。【全身ショット】”キュート”なポーズで意気込みを見せる堀未央奈同大会は2021年に誕生した、大学駅伝・世界で唯一の男女混合レース。大阪・長居公園の全長20キロになる特設コースを、男女6人が交互にタスキを