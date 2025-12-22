東京証券取引所22日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅続伸した。前週末の米国市場で人工知能（AI）関連銘柄が買い戻された流れが波及し、半導体株が幅広く買われた。終値は前週末比895円18銭高の5万0402円39銭。東証株価指数（TOPIX）は21.51ポイント高の3405.17。出来高は約20億8310万株だった。