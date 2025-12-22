不動産経済研究所が22日発表した11月の新築マンション1戸当たりの平均価格は、東京23区で前年同月に比べて14.1％上昇の1億2420万円だった。節目の1億円を超えるのは5月以降、7カ月連続。首都圏（1都3県）全体の発売戸数のうち23区が5割近くを占めた上、都心で高額物件の供給があった。首都圏は14.9％高い9181万円で、7カ月連続で上昇した。地域別に見ると、23区以外の都内は7.9％上昇の6384万円、千葉県は5.8％上昇の5727万