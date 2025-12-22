タレントの若槻千夏（41）が22日までに自身のインスタグラムを更新。“オフな姿”を公開した。「今週24日いよいよ」と書き出した若槻。「クマタン×キティのコラボルームウェア発売」と記して、自身がプロデュースするキャラクター・クマタンとハローキティのコラボルームウェアを披露した。「これでコラボアイテムラストの登場です」と報告。すっぴん風のオフな姿をアップして「最高に可愛い」「売り切れていたアイテムたち