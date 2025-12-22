女優吉永小百合（80）が22日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。亡くなった夫の元共同テレビ会長岡田太郎さんについて語った。岡田さんは昨年9月、胆のうがんのため94歳で亡くなった。吉永によると、現在公開中の主演映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」の撮影直前に夫のがんが発覚し「全く予期しないことだったので相当動揺したし、仕事と看病と両立出来るんだろうかと、とてもとてもつらかったんですけ