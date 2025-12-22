もし目の前に自分と瓜二つの子が現れたら――フィギュアを前に、インコが見せたそんな行動がXで話題になっています。32秒ほどの動画を投稿したのは、Xユーザー・saekoさん（@sae_co）。文鳥やコザクラインコ、マメルリハインコ、サザナミインコと暮らす、大の「鳥好き」さんです。【動画】「赤ちゃんだ！」クネクネしながらご飯をどうぞ今回、注目を集めたのは、ブルーとグレーのグラデーションが美しい羽色を持つ、マメルリハイン