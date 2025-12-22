柴咲コウの全国ツアー『KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2025 ACTOR'S THE BEST 〜邂逅〜』（全17公演）ファイナルとなる2026年1月24日の奈良・なら100年会館 大ホール公演が、U-NEXTで独占ライブ配信されることが決定した。【動画】ヒット曲「かたち あるもの」など30曲のMVがサブスク配信開始俳優としてABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』や映画『兄を持ち運べるサイズに』への出演が話題となる中、音楽活動においても存在感