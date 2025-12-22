週明け２２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比８９５円１８銭（１・８１％）高の５万４０２円３９銭だった。２営業日連続で上昇した。終値が５万円を上回るのは１５日以来、５営業日ぶり。前週末の米株式市場でハイテク株を中心に上昇した流れを受け、東京市場でも、日経平均への影響度が大きい半導体関連銘柄を中心に上昇した。日本銀行による追加利上げを受け、銀行や証券株にも買いが目立った