自民党の鈴木幹事長は21日、来年度の介護報酬の改定を臨時でおこない、「2.03％」引き上げる見通しだと明らかにしました。政府は診療報酬の改定をめぐって来年度、医療従事者の人件費などにあてられる「本体」を3.09％引き上げる方向で最終調整に入っています。自民党鈴木俊一 幹事長「診療・医療だけでなくて介護サービス系も大変な状況でございます。介護報酬は3年に1度の改定でありますけれども、期中改定というようなこ