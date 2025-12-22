FPパートナーは12月15日、「推し活に関する意識調査」の結果を発表した。調査は2025年11月21日〜11月24日、推し活をしている20〜59歳の男女1,500名を対象にインターネットで行われた。○推しに対する平均投資額は「年間12万841円」全国20〜59歳の男女1,500名に対して、現在、推しの対象となる人・キャラクターが何人いるか聞くと、平均の"推し数"は「18.7人」という回答となった。性別ごとに結果を見ると、男性平均が「29.4人」、