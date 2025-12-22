プラネットはこのほど、ヘアカラーに関する意識調査の結果を発表した。2025年10月22日〜10月23日、4,000人を対象にインターネットで行われた。○アンチエイジング、気にしている?「若々しい見た目を保つためやアンチエイジングのために、気をつかっていること」を尋ねたところ、「白髪染め」と答えた人は27.9%だった。2019年の同様の質問では「白髪染め」をしていると答えた人が24.4%だったので、増加している。また、前回調査では