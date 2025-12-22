フィギュアスケーターで女優としても活動する本田紗来（さら）が、２２日までに自身のインスタグラムを更新。自身のカレンダー発売イベントのオフショットを公開した。フィギュアスケート女子で２０１６年世界ジュニア覇者の本田真凜さん、女優の本田望結を姉に持つ紗来は「カレンダーお渡し会イベントありがとうございました毎年来てくださる方も、初めて来てくださる方も、遠くから来てくださる方も、色んな方からのパワー