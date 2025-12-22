バンダイは、「ガシャポン」シリーズより「鬼滅の刃まちぼうけ」「鬼滅の刃 まちぼうけ2」を12月第4週より再発売する。両シリーズともに価格は500円。○「鬼滅の刃まちぼうけ」2025年12月第4週発売「鬼滅の刃まちぼうけ」(全6種・500円)「鬼滅の刃まちぼうけ」は、「鬼滅の刃」のキャラクターたちを、ずっとあなたを待っている…をコンセプトとした、儚い可愛さが詰まった大好評のフィギュアシリーズ「まちぼうけ」で再現