岐阜県飛騨市とさくらインターネットは12月22日、行政業務におけるAI活用の有効性検証を目的に、国内完結型の生成AI業務支援サービス「さくらのAIソリューション」を同市に提供する実証実験を開始した。○実証実験の概要実証実験は、さくらのAIソリューションが提供する議事録作成アプリケーションや、RAG(Retrieval Augmented Generation：検索拡張生成)機能を備えたチャットアプリケーションなど、行政業務に直結する機能を飛騨