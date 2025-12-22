マヂカルラブリーと見取り図が、12月21日に公開された「M-1グランプリ」公式YouTubeチャンネルの「M-1決勝戦 応援生配信」に出演。たくろうの1本目の漫才が始まる前から「これは夢あるよ」と予告し、優勝した時に「人生変わった！」「たくろうドリーム！」と興奮した。マヂカルラブリー、見取り図、ヒコロヒー、高橋ひかるらが「M-1グランプリ」をリアルタイムで見ながら応援する生配信で、たくろうの1本目のネタが始まる前に、見