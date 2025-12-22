池田動物園岡山・北区京山 22日は冬至です。岡山市の動物園では動物もゆず湯で温まりました。 岡山市の池田動物園では4匹のカピバラがあったかいゆず湯につかりました。 体長約1mで、ネズミの仲間では世界で一番大きいカピバラ。もともとは南米生息で寒さに弱いため、風邪を引かず元気に過ごしてほしいと、池田動物園が毎年、ゆず湯をプレゼントしています。 （訪れた親子は―）「とても気持ち良さそうですご